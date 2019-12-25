Телефонный разговор Путина и Байдена запланирован на 30 декабря на 23:30 мск

Звонок пройдет в закрытом для представителей СМИ режиме.

Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг на 15:30 (23:30 по московскому времени). Об этом говорится в графике главы США, который распространил Белый дом, пишет ТАСС.

Согласно документу, Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой намерен "обсудить целый ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ". Отмечается, что представители средств массовой информации не будут присутствовать при звонке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в беседе с агентством, что главы государств проведут телефонный разговор поздно вечером в четверг.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января.

Фото: kremlin.ru