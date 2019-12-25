Технопарк "ИнФинТех" отметил в итогах первого года работы рост инвестиций и IT-инициатив

Созданный чуть больше года назад технопарк «ИнФинТех» за время работы значительно увеличил прирост инвестиций в Санкт-Петербург и ощутимо укрепил отечественный IT-сектор, отмечают аналитики.

Технопарк "ИнФинТех", созданный в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года, за время своей работы продемонстрировал впечатляющий рост инвестиционных вложений в петербургские проекты, что ощутимо укрепило отечественный IT-сектор. При этом, как отметила гендиректор IT-компании Мария Михайлова, одним из основных направлений в работе разработчиков является создание и развитие отечественного программного обеспечения, которое будет удобно для представителей малого и среднего бизнеса. И наиболее удачным проектом в этой сфере стала система автоматизации малых организаций — САМО. По словам Михайловой, с помощью САМО предприниматели могут значительно облегчить часть работы, сосредоточившись на стратегии развития, благодаря автоматическому формированию отчетности и расчету налоговых платежей.

Наши продукты ориентированы на поддержку отечественного бизнеса, что позволяет предпринимателям фокусироваться на развитии, оставляя технические задачи нашим решениям, — подчеркнула Михайлова, отметив также, что это особенно важно в условиях стремительной цифровизации экономики.

При этом, одним из наиболее перспективных направлений в работе технопарка являются особенно востребованными на российском рынке с уходом западных брендов.

Помимо IT-продуктов и услуг "ИнФинТех" также много внимания уделяет беспилотным технологиям и инженерным решениям. Так, для борьбы с природными пожарами разработчики предложили использовать успешно прошедшие тестовые испытания дроны — "Дым" и "Туман". Разработка гражданских дронов расширяет возможности для их применения. Например, для социальных или экологически значимых ситуаций.

Мы гордимся результатами испытаний наших беспилотных систем и надеемся, что они окажут существенное влияние на решение задач по защите окружающей среды, — подчеркнула глава технопарка.

Заинтересованность делового сообщества в проектах, реализуемых "ИнФинТехом" подтверждается цифрами: только за прошлый год технопарк привлек более 80 миллиардов рублей в виде инвестиций. И уже сегодня в IT-компании трудятся 32 резидента, которые воплощают в жизнь 92 проекта различной сложности. При этом, в ближайшее время ожидается увеличение количества резидентов, что еще больше укрепит "ИнФинТех" на позиции одного из ведущих технологических центров России.

Фото: корпорация "ИнФинТех", Дмитрий Многолет