Интерактивный концерт, на котором будут представлены разные виды искусств музыкального театра, состоится 13 марта в 13:00 в Мариинском театре. Возрастное ограничение — 6+.

Проект "Театральный урок на сцене Мариинского" создан с целью повышения интереса к классическому искусству среди молодежи. Зрители смогут насладиться лучшими балетными вариациями и оперными ариями. Ведущий будет помогать тем, кто впервые посещает музыкальный театр, комментируя происходящее на сцене. Задавать интересующие их вопросы зрители смогут через специального чат-бота. В завершение программы зрителей ждет сюрприз — выступление знаменитого гостя из мира музыкального театра.

Фото: Piter.tv