  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Театральный урок на сцене Мариинского
Сегодня, 12:00
264
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Театральный урок на сцене Мариинского

0 0

Интерактивный концерт, на котором будут представлены разные виды искусств музыкального театра, состоится 21 февраля в 12:00 в Мариинском театре. Возрастное ограничение — 6+. 

Проект "Театральный урок на сцене Мариинского" создан с целью повышения интереса к классическому искусству среди молодежи. Зрители смогут насладиться лучшими балетными вариациями и оперными ариями. Ведущий будет помогать тем, кто впервые посещает музыкальный театр, комментируя происходящее на сцене. Задавать интересующие их вопросы зрители смогут через специального чат-бота. В завершение программы зрителей ждет сюрприз — выступление знаменитого гостя из мира музыкального театра.

Фото: Piter.tv

Теги: искусство, мариинский, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии