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Театральный пролог в Александринском
Сегодня, 16:00
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Театральный пролог в Александринском

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Экскурсия для зрителей, которые отправляются в Александрийский театр на вечерний спектакль, состоится 24 февраля в 16:00. Для лиц старше 12 лет.

Театральный пролог — это предшествующая спектаклю экскурсия по зданию Александрийского театра, архитектурному шедевру К. И. Росси. Она включает посещение Каретной галереи, Зрительного и Царского фойе. Гости узнают о тайнах царской ложи и личной ложи Николая I, а также о необычных находках, которые были обнаружены во время ремонта театра в 2006 году. Экскурсия включает и посещение экспозиции "Музей русской драмы" на третьем этаже. Там представлена уникальная коллекция костюмов, мебели и реквизита из пьес XIX-XX веков.

Билеты на Театральный пролог можно приобрести по Пушкинской карте. 

Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена

Теги: александринский театр, искусство, театральный пролог, экскурсия для зрителей
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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