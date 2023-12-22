Театральный пролог в Александринском

Экскурсия для зрителей, которые отправляются в Александрийский театр на вечерний спектакль, состоится 24 февраля в 16:00. Для лиц старше 12 лет.

Театральный пролог — это предшествующая спектаклю экскурсия по зданию Александрийского театра, архитектурному шедевру К. И. Росси. Она включает посещение Каретной галереи, Зрительного и Царского фойе. Гости узнают о тайнах царской ложи и личной ложи Николая I, а также о необычных находках, которые были обнаружены во время ремонта театра в 2006 году. Экскурсия включает и посещение экспозиции "Музей русской драмы" на третьем этаже. Там представлена уникальная коллекция костюмов, мебели и реквизита из пьес XIX-XX веков.

Билеты на Театральный пролог можно приобрести по Пушкинской карте.

Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена