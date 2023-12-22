Театральный пролог

Экскурсия в стенах Александринского театра. Возрастное ограничение 12+.

Экскурсия, подготовленная для зрителей, которые отправляются в театр на вечерний спектакль на Основной сцене Александринского театра, позволит познакомиться с историей создания этого архитектурного шедевра К. И. Росси. Посетители пройдут через Каретную галерею, Зрительское и Царское фойе, узнают о тайнах Царской ложи и Личной ложи императора Николая I, а также услышат театральные легенды.

Кроме того, они посетят экспозицию "Музей русской драмы", расположенную в галерее 3-го яруса, где представлено уникальное собрание старинных сценических костюмов, мебели и предметов театрального реквизита из спектаклей XIX - XX веков, включая знаменитый "Маскарад" В. Э. Мейерхольда, созданный в 1917 году в соавторстве с выдающимся художником А. Я. Головиным. Сбор группы состоится в нижнем зрительском фойе, у чаши.

Фото: Kandinsky 3.0