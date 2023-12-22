Таривердиев

Жителей Петербурга приглашают насладиться композициями Таривердиева. В концертной программе прозвучат аранжировки известных композиций Таривердиева, созданных для фильмов "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Семнадцать мгновений весны", "Государственная граница", "Ольга Сергеевна", "Человек идёт за солнцем", "Судьба резидента", "Длинный день", "Пассажир с Экватора".
Исполнит музыку будет Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Дирижер на концерте — Игорь Пономаренко.
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут.
Фото: Pxhere
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