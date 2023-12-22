Таривердиев

На площадке "Колизей" 12 февраля пройдет концерт музыки Микаэла Таривердиева. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

Жителей Петербурга приглашают насладиться композициями Таривердиева. В концертной программе прозвучат аранжировки известных композиций Таривердиева, созданных для фильмов "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Семнадцать мгновений весны", "Государственная граница", "Ольга Сергеевна", "Человек идёт за солнцем", "Судьба резидента", "Длинный день", "Пассажир с Экватора".

Исполнит музыку будет Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Дирижер на концерте — Игорь Пономаренко.

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут.

Фото: Pxhere