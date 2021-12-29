Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы пар на Олимпиаде

Россияне пока что уступают китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.

Российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми после короткой программы пар на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы заработали от судей по результатам первого проката 84,25 балла. Лидирующую позицию получили китайские представители Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они смогли отработать на льду на 84,41 балла. Иностранцы установили мировой рекорд.

Напомним, что на третьей строчке рейтинга также расположились россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов с 82,76 баллами. Еще одна пара наших соотечественников Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили после короткой программы 78,59 балла. Сейчас фигуристы располагаются на четвертой строчке списка.

Произвольные программы пары представят на Олимпиаде в Пекине 19 февраля. Начало мероприятия запланировано на 14 часов по московскому времени.

Мишина и Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Видео: YouTube / Olympics