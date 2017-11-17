Фото и видео новой солистки группы Serebro Тани Моргуновой

Новой солисткой популряной группы "Серебро" стала Татьяна Моргунова. Об этом заявил продюсер группы Максим Фадеев 17 ноября.

Известно, что новая солистка группы 19-летняя жительница Петербурга. 17 октября Татьяна Моргунова опубликовала ролик с демонстрацией своего вокала и решила испытать судьбу, пытаясь попасть на кастинг к Максиму Фадееву.

В своем новом Instagram Таня опубликовала фото и написала свои мысли по поводу события.

Эмоциям нет предела, слова путаются, глаза слезятся. На самом деле, очень хочу найти правильные слова, но не могу взять себя в руки. В голове бардак. Хочется на секундочку остановиться и закричать на весь мир, насколько я счастлива! Осознаю, понимаю, что это лишь начало огромнейшей работы и самое интересное ждёт впереди! Знаете, будто полночь в новогоднюю ночь, телефон разрывается от поздравлений и звонков с самыми тёплыми словами от близких! Спасибо каждому, кто поддерживал и верил в меня, я вас не подведу!

Татьяна Моргунова, новая солистка группы "Серебро"