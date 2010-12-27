Танцующий диджей-программист: "Музыка должна заходить"

Канал Piter.tv продолжает публиковать цикл материалов про известных петербургских диджеев. Вторым героем рубрики стал Константин Карлов.

Диджею Марку Зубареву 19 лет. Его творческий псевдоним StarFraid. Он "заводит" аудиторию с полоборота и никогда не стоит у пульта: все время танцует. Мало кто знает, что Марк еще и программист, талант которого ценят преподаватели Политехнического университета, а также любитель классической литературы. Марк выступает на радио и великолепно подстраивается под любую музыкальную аудиторию.

-Говорят, что в Петербурге особая атмосфера для развития диджея, верно?

-А я не из Петербурга. Я родился в Кемерово. Впервые я встал за пульт в 14 лет. Помню, что тогда глаза разбегались. В горле пересохло, ничего не понимал, что к чему. Учился помногу часов в день, пересматривал видео от известных диджеев, брал частные уроки. При этом параллельно учился в школе — и очень неплохо. В клубы ходил смотреть на работу известных диджеев.

-В Петербург приехал тупо зарабатывать?

-Совсем нет. Я здесь учусь. Моя мама — учитель математики, кандидат наук. И у меня математический склад ума. В 2017 году я приехал в Петербург из Кемерово. Учусь в Политехническом университете на программиста. Любимые языки -C++, C#.

-Наверняка, диджейская работа не способствует хорошей учебе. По ночам гремит музыка. Как потом идти на пары, не выспавшись? У тебя "двойки" есть?

-Это не про меня. У меня, в основном, "пятерки". Вначале я числился на платном отделении, но потом за хорошую учебу перевели на бюджет. Я на хорошем счету и много уделяю внимания программмированию. Каждый день лекции и практические занятия, потом иду в общежитие писать диджейские сеты.

-Ты входишь в творческую группу Mashupkillers? Что это означает?

-Mashup — это смешивание музыкальных произведений в одно. Мне интересно этим заниматься. Слово "killer" тут в переносном смысле. Музыка должна, как сейчас говорят, "заходить", то есть нравиться. И для этого все переходы между песнями должны быть качественными.

-Твой творческий ник StarFraid. Я попытался это перевести. Star по-английски — звезда. Fraid — бояться. Ты боишься стать звездой или оказаться со звездой?

-Я таких значений в это не вкладывал (смеется). Хотелось бы стать звездой программирования и диджеинга, конечно. Для этого и учусь.

-Почему тебе не сидится на месте? Когда играешь — все время пританцовываешь...

-Я считаю, что диджей должен как-то реагировать на музыку. Есть такие диджеи, которые стоят перед пультом, нажимают на кнопки "плей", "стоп". Но скучные ведущие никому не нужны. Я зажигаю народ движениями. Тогда получается ""вау"-эффект": когда всем становится хорошо.

-Как сохраняешь хорошую физическую форму? Целую ночь пляшешь, потом на занятия...

-С детства занимался боксом, плаванием. Получил спортивные разряды. Стараюсь вести здоровый образ жизни.

-А что у тебя в сумке такое тяжелое? Ты носишь с собой учебники по программированию?

-Кроме учебников читаю и классическую литературу. Пушкин, Булгаков, Толстой, Достоевский — я действительно люблю этих авторов и считаю, что читать — это модно, как и ходить в клубы.

Справка: Марк Зубарев — резидент клуба Nebar (Санкт-Петербург). Выступал в Москве, Новосибирске, Томске. Входил в топ-100 диджеев сайта Promodj.Любимые стили: Moombahton, Dancehall, Deep House, Funk, Future House, G-House, Hip-hop/Rap, House, Nu Disco, Pop, R&B, Trap, Twerk.

Родион Чепалов