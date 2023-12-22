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Танцуй со мной
Сегодня, 19:00
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Танцуй со мной

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На сцене ДК им. Ленсовета 25 февраля будет показана драма с Татьяной Васильевой и Ефимом Шифриным. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет. 

Трогательный спектакль по пьесе Михаила Хейфеца. Главные герои – безымянные Мужчина и Женщина. Это уже пожилые, состоявшиеся в жизни, но одинокие люди. Он и Она знакомятся в танцевальном кружке. Возникает взаимная симпатия, но Он внезапно исчезает… Однако героиня не собирается просто так сдаться. Смогут ли персонажи понять друг друга и получится ли у них преодолеть привычку быть одинокими? Ответ на этот вопрос зритель узнает в финале. 

Фото: ВКонтакте / ДК имени Ленсовета

Теги: танцуй со мной, татьяна васильева, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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