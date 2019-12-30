Тайну картины да Винчи разгадали с помощью 3D-графики

Полотно является самым дорогим произведением искусства в истории.

Ученые раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа со знаменитой картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Об этом сообщили в журнале MIT Technology Review.

Долгое время зрителей картины удивлял тот факт, что шар не искажает руку Спасителя. Искусствоведам это казалось странным, так как да Винчи занимался изучением оптики и знал о преломлении.

С помощью 3D-графики исследователи выяснили, что шар является стеклянной полой сферой диаметром 6,8 сантиметра и толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Отмечается, что данное открытие поможет разрешить часть споров вокруг картины и ее огромной стоимости. В 2017 году ее продали за 450 миллионов долларов, что сделал полотно самым дорогим произведением искусства в истории.

Летом 2019 года стало известно о пропаже картины из филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби. Полотно удалось найти на яхте саудовского принца.

Видео: YouTube / Christie"s