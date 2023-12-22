Особняк Мясникова приглашает на лекцию-дегустацию, посвященную великому живописцу Караваджо, которая пройдёт 25 февраля. Начало в 16:00. Для лиц старше 18 лет.

Название лекции — "О живописи и не только: Тайны искусства Караваджо". Историк искусства Ольга Хорошилова расскажет о жизни и творчестве великого мастера эпохи барокко. Особый акцент будет сделан на винах, изображенных на картинах Караваджо и на том, какую тайну они в себе хранят. Лекция пройдет в непринужденной атмосфере дегустации разных сортов этого напитка. Это позволит участникам лучше понять как произведения, так и личность эксцентричного художника.

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