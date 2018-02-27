Выставка пройдет 27 февраля в "Севкабель Порту". Начало в 11:00 - 21:00, посетить можно в любое время в течение дня. Для зрителей старше 6 лет.

Масштабная семейная экспозиция, совмещающая аудиоспектакль, интерактивное шоу и квест "Тайна забытых сказок" завораживает своими волшебными декорациями. Всего около 12 интерактивных залов, связанных единой сказочной вселенной.

Посетители выставки смогут спасти сказочный мир, вернуть Хранителя сказок и восстановить порядок. Автор сюжета трехкратный обладатель "Золотой маски" российский режиссер Алексей Франдетти. Зрителям предстоит отправиться в большое путешествие, в котором можно прогуляться по сказочному лесу, встретить единорога, примерить корону Снежной королевы, полетать на драконе, найти легендарный меч Экскалибур и даже погрузиться на морское дно.

Экспозиция будет действовать до 31 марта 2024 года.

График работы выставки:

вт–чт, вс 11:00–21:00, касса и вход закрываются в 19:30;

пт–сб 11:00–22:00, касса и вход закрываются в 20:30;

пн — выходной (исключения — праздничные дни).

Фото: skazka.show