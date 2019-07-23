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Режиссер "Тора 3" стал Гитлером в своем новом фильме

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Картина выйдет в широкий прокат в октябре 2019 года.

В сети появился трейлер драматической комедии "Кролик ДжоДжо" режиссера Тайки Вайтити. Картина выйдет в широкий прокат в октябре 2019 года.

По сюжету фильма скромный 10-летний немецкий мальчик, потерявший отца, сталкивается с непониманием со стороны матери и шутками ровесников. Герой придумывает себе  воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который кардинально отличается от фюрера Третьего рейха.

Главные роли в фильме сыграл сам Тайки Вайтити, а также Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон и другие. 

Напомним, что ранее Вайтити снял комедию "Реальные упыри" и супергеройский фильм Marvel "Тор 3". 
Видео: Ютуб

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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