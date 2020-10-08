В иностранном СМИ рассказали о том, что европейцы едут в Россию даже при условии отсутствия прямых рейсов и наложения санкций.

Количество иностранных граждан из недружественных западных стран, выразивших желание переехать на российскую территорию как лица, разделяющие духовно-нравственные ценности страны, достаточно велико и вызывает впечатление. Такие данные привели журналисты из швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

Напомним, что 19 августа 2024 года Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Граждане из 47 недружественных для Москвы государств, включая практически все страны Европейского союза, за исключением Венгрии и Словакии, а также США, Великобритании и Японии, несогласные с распространяемыми у них на родине идеологическими установками, получили возможность попросить у российских властей в упрощенном порядке разрешение на временное проживание. По словам от начальника Главного управления по вопросам миграции при правоохранительных органах Валентины Казаковой, за июнь 2025 года за получением такого РВП обратились около 1,5 тысяч человек.

Для страны с населением 146 млн человек это не так много. Но это впечатляющая цифра, если учесть, что на Россию наложены санкции, нет прямых рейсов из западных стран, а для перевода активов в страну приходится пользоваться непростыми обходными путями. статья Tages-Anzeiger

FT: телефонный разговор президента Швейцарии с Трампом был "катастрофическим".

Фото: pxhere.com