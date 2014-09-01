Сверхсекретный самолёт X-37B вернулся с загадочной 434-дневной миссии на орбите

Американские военнослужащие рассказали о возвращении на Землю серхсекретного космического самолёта X-37B по итогам 434-дневной миссии.

Согласно заявлению Космических сил США, секретный космический самолёт X-37B правительства США вернулся на Землю после 434-дневной миссии на орбите. Хотя подробности миссии таинственного беспилотного космического корабля, длившейся более года, по большей части засекречены, Космические силы называют недавний полёт началом "захватывающей новой главы" в программе X-37B. В частности, Космические силы отметили успешное выполнение космическим самолётом нескольких маневров аэродинамического торможения — метода использования сопротивления атмосферы для снижения орбиты самолёта с минимальными затратами топлива.

Миссия 7 открыла новые горизонты, продемонстрировав способность X-37B гибко выполнять задачи по тестированию и экспериментам на разных орбитах. начальник космических операций генерал-лейтенант Ченс Зальцман в заявлении Космических сил

Как правило, спутники должны использовать встроенные двигатели для изменения своей высоты. При аэродинамическом торможении космический аппарат вместо этого меняет угол наклона носа по отношению к направлению движения по орбите, тем самым открывая большую часть своего широкого днища для воздействия атмосферы. Это, в свою очередь, создаёт сопротивление, постепенно замедляя аппарат и снижая его высоту в течение нескольких пролётов вокруг планеты.

X-37B был запущен в рамках 7-й миссии с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии 29 декабря 2023 года с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy на высокоэллиптическую орбиту вокруг Земли. Во время миссии автономный космический самолёт также провёл различные эксперименты, связанные с космическим излучением и "технологией мониторинга космического пространства", которая, предположительно, относится к обнаружению различных объектов на орбите, согласно заявлению. Представители Космических сил не уточнили, в чём заключались эти эксперименты. Самолёт вернулся в Ванденберг глубокой ночью 7 марта 2025 года

Построенный компанией Boeing космический самолёт X-37B изначально создавался как проект НАСА, а в 2004 году был передан вооружённым силам США, согласно The Aviationist. Основная цель миссии — усовершенствовать технологию многоразовых космических аппаратов, которые запускаются вертикально с помощью ракеты, проводят месяцы или годы на орбите, проводя эксперименты, а затем снова приземляются, как обычный самолёт. Самый продолжительный полёт в космосе на данный момент длился 909 дней, с мая 2020 года по ноябрь 2022 года. Самый короткий полёт в 2010 году длился 224 дня.

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