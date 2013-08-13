Сухопутные войска Южной Кореи провели имитационные бои между танками Т-80У и K1

Бои происходили в специально построенном городском квартале на расположенном рядом полигоне Центра боевой подготовки.

Т-80У российского производства продолжают активно применять в сухопутных войсках Южной Кореи. На обнародованном недавно видео бронированные машины вели учебные дуэли с К1, созданные Южной Кореей.

Бои происходили в специально построенном городском квартале на расположенном рядом полигоне Центра боевой подготовки (KCTC) в Индже.

Для реалистичности технику оснастили лазерными имитаторами стрельбы и поражения, на бронь прикрепили датчики, которые регистрируют "попадания".

Местные танкисты ценят Т-80У за высокую маневренность и скоростные характеристики. Российские Т-80У оказались в Корее в середине 90-х годов в счет оплаты долга СССР.

Участие ПТ-85 в "танковом биатлоне" КНДР сняли на видео.

Видео: Youtube/국방 NEWS