Сухопутные войска Южной Кореи провели имитационные бои между танками Т-80У и K1

Т-80У российского производства продолжают активно применять в сухопутных войсках Южной Кореи. На обнародованном недавно видео бронированные машины вели учебные дуэли с К1, созданные Южной Кореей.
Бои происходили в специально построенном городском квартале на расположенном рядом полигоне Центра боевой подготовки (KCTC) в Индже.
Для реалистичности технику оснастили лазерными имитаторами стрельбы и поражения, на бронь прикрепили датчики, которые регистрируют "попадания".
Местные танкисты ценят Т-80У за высокую маневренность и скоростные характеристики. Российские Т-80У оказались в Корее в середине 90-х годов в счет оплаты долга СССР.
Участие ПТ-85 в "танковом биатлоне" КНДР сняли на видео.
Видео: Youtube/국방 NEWS
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все