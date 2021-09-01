Минпромторг раскрыл подробности проекта.

Судостроительное предприятие появится на Камчатке. Об этом во время общения с журналистами в рабочей поездке рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам чиновника, объект будет создан на базе судоремонтного предприятия. На нем будет изготовлено шесть рыболовных траулеров для прибрежной зоны.

Колхоз имени Ленина уже имеет возможность воспользоваться субсидиями до 30% компенсации стоимости заказа судов. Это будет также интересно другим предприятиям - заказывать на данном предприятии новые суда, а также в будущем и ремонтировать. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Глава Камчатки Владимир Солодов уточнил, что судостроение в советское время было основой региональной промышленности. Он уточнил, что большое количество судов занимается рыбным промыслом в акватории края (порядка 600 судов). Из них почти 400 – средне- и крупнотоннажные. Местным рабочим приходится выполнять около 100-160 ремонтных проектов ежегодно.

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