Суд заключил под стражу организатора мефедроновой лаборатории из Волосовского района

В ходе обыска изъяли оборудование для изготовления и более 0,5 кг самого вещества.

Организатора наркотической лаборатории в частном доме в деревне Сосницы в области Ленинградский областной суд заключил под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Следствие установило, что организатор оборудовал на территории бани производство мефедрона. В ходе обыска изъяли оборудование для изготовления и более 0,5 кг самого вещества.

Обвиняемый признал вину. Суд с учётом тяжести и характера совершённого преступления избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.

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Фото: Piter.tv

