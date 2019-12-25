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Суд заключил под стражу организатора мефедроновой лаборатории из Волосовского района
Сегодня, 20:42
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Суд заключил под стражу организатора мефедроновой лаборатории из Волосовского района

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В ходе обыска изъяли оборудование для изготовления и более 0,5 кг самого вещества. 

Организатора наркотической лаборатории в частном доме в деревне Сосницы в области Ленинградский областной суд заключил под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе суда. 

Следствие установило, что организатор оборудовал на территории бани производство мефедрона. В ходе обыска изъяли оборудование для изготовления и более 0,5 кг самого вещества. 

Обвиняемый признал вину. Суд с учётом тяжести и характера совершённого преступления избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.

Ранее в Петербурге мужчину оштрафовали за видео с поцелуем на фоне храма.

Фото: Piter.tv
 

Теги: лаборатория, мефедрон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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