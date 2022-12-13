Суд взыскал более 200 тысяч рублей с клиники, врач которой попал шприцем ребёнку в глаз

Истец просил взыскать с клиники 300 тысяч рублей морального вреда и штраф.

Красносельский районный суд Петербурга взыскал более 200 тысяч рублей с клиники, врач которой случайно уколол ребёнка в глаз шприцем. Об этом рассказала объединённая пресс-служба городских судов.

В феврале 2022 года во время лечения зубов врач попытался ввести маленькой пациентке анестезию, но промахнулся и попал инсулиновым шприцем в глаз. В больнице ребёнку установили вред здоровью средней тяжести.

Истец просил взыскать с клиники 300 тысяч рублей морального вреда и штраф. Суд взыскал 140 тысяч рублей морального вреда и 70 тысяч рублей штрафа.

Фото: unsplash.com (Atikah Akhtar)