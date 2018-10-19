Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток

Они также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу.

Суд встал на сторону сыновей политика Владимира Жириновского в споре о пожизненном содержании теток. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официальные судебные документы.

Отмечается, что Елена и Листопадова и Наталья Соколова, которые являются родственниками Жириновского, не смогли добиться признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Ответчиками по иску выступали его сыновья Давид Гарсиа и Олег Эйдельштейн. Они также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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Фото: Piter.tv