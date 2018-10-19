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Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток
Сегодня, 7:49
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Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток

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Они также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу.

Суд встал на сторону сыновей политика Владимира Жириновского в споре о пожизненном содержании теток. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официальные судебные документы.

Отмечается, что Елена и Листопадова и Наталья Соколова, которые являются родственниками Жириновского, не смогли добиться признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Ответчиками по иску выступали его сыновья Давид Гарсиа и Олег Эйдельштейн. Они также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в организации убийства супруга.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир жириновский, пожизненное содержание, суд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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