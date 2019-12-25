Суд вынес приговор экс-главе УФССП по Омской области по делу о взятке

Предмет взятки — 300 тысяч рублей — у осуждённого конфисковали.

Суд вынес приговор экс-главе УФССП по Омской области Владимиру Витруку по делу о взятке. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Приговором суда Витруку назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы. цитата из сообщения СУ СК РФ по Омской области

Отбывать наказание Витрук будет в колонии строгого режима. Также на шесть лет суд лишил его права занимать должность на государственной и муниципальной службе.

Предмет взятки — 300 тысяч рублей — у осуждённого конфисковали.

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