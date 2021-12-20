Суд в Петербурге заблокировал фильм про Тесака на YouТube

Соответствующий иск подала прокуратура.

В понедельник, 8 августа, стало известно, что Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и запретил показывать на территории России фильм про Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Ссылку на страницу на YouТube, где опубликовано видео "Тесак и все его убийства: показания, воспоминания, хроника. Документальный фильм Baza", заблокируют и внесут в реестр запрещенной информации. Видео обнаружили сотрудники прокуратуры во время проверки "в сфере противодействия распространению информации, содержащей пропаганду противоправного поведения, направленную на внедрение в повседневную жизнь стиля общения и "законов" маргинальной неформальной субкультуры "скинхеды".

Фильм сочли пропагандирующим разжигание межнациональных конфликтов и способствующим вовлечению неопределенного круга лиц в эту субкультуру "с целью совершения хулиганских действий с применением оружия в отношении граждан РФ и иностранных граждан". Также в фильм сочили оправдывающим убийство по расовым и национальным мотивам.

Напомним, Тесака осудили в конце 2018 года на 10 лет строгого режима по делу движения "Реструкт". У Максима Марцинкевича были и другие судимости за неонацистские лозунги и экстремистские высказывания и видео.

В сентябре 2020 года Тесака нашли мертвым одиночной камере следственного изолятора в Челябинске.

Фото: Piter.tv