В Петербурге суд взыскал с ФСИН 630 тысяч по иску арестанта

По словам мужчины, он содержался в "нечеловеческих условиях".

Колпинский районный суд вынес решение по иску Анатолия Бережного, требующего 2,6 млн рублей, за нарушение условий содержания под стражей. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По словам мужчины, он содержался в "нечеловеческих условиях". Душевая находилась в антисанитарном состоянии, на полу и стенах камеры был известковый налет, который приводит к грибковым заболеваниям. Также, по словам бывшего арестанта, еда неприятно пахла, была жидкой и холодной, часто ее не хватало на всех. Также он утверждал, что некоторые сотрудники пищеблока были ВИЧ-инфицированными.

Суд рассмотрев иск Бережного и взыскал в его пользу компенсацию в виде 630 тысяч рублей.

В прошлом году ФСИН обязали выплатить невиновному петербуржцу 150 тыс. за тесную камеру в СИЗО.

Фото: Piter.tv