Суд в Петербурге снова вернул дело Юрия Шевчука в Уфу

В пресс-службе петербургских судов отметили, что Шевчуку не вручался протокол и не разъяснялись его права.

Дзержинский районный суд Петербурга направил дело в отношении лидера ДДТ в Советский районный суд Уфы. Об этом 18 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, полиция увидела в словах Юрия Шевчука про (цитата) "жопу президента" и "Родину" дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Дело возвращали составителям из-за недочетов, а на прошлой неделе зарегистрировали вновь.

После возврата протокола составителям, сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 06.07.2022 был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись. говорится сообщении пресс-службы судов.

Дело об административном правонарушении должно рассматриваться по месту его совершения, а выступление Шевчука состоялось на концерте в Уфе.

Фото: Telegram / Baza