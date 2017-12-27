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Петербурженку обвиняют в неуплате налогов более чем на 1 млрд рублей‍
Вчера, 17:35
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Shdaria
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Петербурженку обвиняют в неуплате налогов более чем на 1 млрд рублей‍

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В Петербурге будут судить женщину за неуплату налогов.

Сотрудницу компании – дилера Bombardier подозревают в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму денег - более миллиарда рублей. Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга сообщает, что материалы дела переданы во Фрунзенский районный суд.

По версии следствия , фигурантка дела, которая управляла компанией при помощи поддельных документов о поставках по завышенной цене перервела деньги на счета фирм-посредников. После проделанного, её сообщник, давал недействительные данные для налоговых деклараций за 2012 и 2013 годы.

В настоящее время отношении обоих руководителей возбуждены уголовные дела по статье "Уклонение от уплаты налогов". 
Теги: новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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