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Петербургский суд запрет сайт по организации прогулок по крышам
Сегодня, 16:40
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Петербургский суд запрет сайт по организации прогулок по крышам

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Сайт позиционировал себя как "самые популярные экскурсии по крышам в Петербурге".

Октябрьский районный суд запретил сайт, на котором рекламировались экскурсии по крышам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Информацию признали запрещенной, так как видеоматериалы на сайте формировали положительное отношение молодежи к субкультуре "руфинг". Суд считает, что экстремальное увлечение может быть связано с риском для жизни.

На данный момент сайт еще не удален. Экскурсия для одного человека обойдется в 800 рублей. На какой конкретно крыше будет экскурсия — не указывается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руферы забрались на купол Казанского собора и сняли на видео алый закат. 

Фото: Piter.TV

Теги: крыша, руферы, экскурсии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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