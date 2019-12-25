Петербургский суд запрет сайт по организации прогулок по крышам

Сайт позиционировал себя как "самые популярные экскурсии по крышам в Петербурге".

Октябрьский районный суд запретил сайт, на котором рекламировались экскурсии по крышам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Информацию признали запрещенной, так как видеоматериалы на сайте формировали положительное отношение молодежи к субкультуре "руфинг". Суд считает, что экстремальное увлечение может быть связано с риском для жизни.

На данный момент сайт еще не удален. Экскурсия для одного человека обойдется в 800 рублей. На какой конкретно крыше будет экскурсия — не указывается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руферы забрались на купол Казанского собора и сняли на видео алый закат.

Фото: Piter.TV