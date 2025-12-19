Суд в Петербурге наказал перевозчика за аннулированные билеты

Авиакомпания заплатила почти миллион за отказ россиянам в посадке.

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску российских туристов к иностранной авиакомпании. Поводом для разбирательства стал отказ в посадке на авиарейс, который привел к срыву запланированного отдыха.

Судом установлено, что в октябре 2024 года трое граждан Российской Федерации приобрели авиабилеты на рейс Pegasus Airlines по маршруту Даламан — Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле. Общая стоимость билетов составила 101 тысячу рублей. В день вылета пассажиры прибыли в аэропорт Даламана и получили электронные посадочные талоны. На стойке регистрации сотрудники авиакомпании сообщили им об аннулировании бронирования. Основанием для отказа в перевозке перевозчик указал подозрение в мошенничестве при оплате услуги дополнительного багажа.

После отказа в посадке пассажиры обратились в суд. В ходе рассмотрения дела было установлено, что авиакомпания не представила доказательств, подтверждающих наличие законных оснований для отказа в перевозке. Суд пришел к выводу о нарушении прав потребителей и постановил взыскать с авиакомпании компенсацию. Общая сумма, присужденная в пользу истцов, составила 937,4 тысячи рублей. В нее вошли стоимость билетов, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение требований законодательства о защите прав потребителей.

Фото: Piter.TV