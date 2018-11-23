ЛОВС рассмотрит дело о хищении денег Минобороны картографами

Специалисты потратили деньги на собственные нужды вместо разработки проекта континентального шельфа в Арктике.

В петербургском суде рассматривают дело о хищении бюджетных средств, выделенных Министерством обороны России на разработку в континентальном шельфе в Арктике. Известно, что специалисты должны были создать государственную заявку, которую затем перенаправили бы в комиссию ООН. Представители ведомства надеялись на расширение российской территории в Арктике на 1,2 миллиона километров.

На данный момент материалы дела занимают 42 тома, а их рассмотрение проводится уже с третьей попытки. В августе 2018 года заняться вопросом должен был гарнизонный суд, но из-за секретности представленных сведений его передали в Ленинградский окружной военный суд. Заседание состоится в закрытом режиме.

Отметим, что фигурантами поступления считают трех представителей океанографических отделов, а также генерального директора "Проминвеста".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский адвокат сам стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv