Вымогавшая деньги у артиста Тарзана женщина осуждена на пять лет

Таганский суд Москвы приговорил Антонину Саввидес к пяти годам колонии по обвинению в вымогательстве денежных средства у артиста Тарзана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал виновной женщину в вымогательстве двух миллионов рублей у Сергея Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан. Было установлено, что Саввидес и еще одна женщина требовали от Глушко деньги, угрожая распространить информацию, которая якобы способна его опорочить.
Артист обратился в полицию. Одну из вымогательниц задержали при передаче денег в рамках оперативного эксперимента, а подельницу поймали позже.
Саввидес признали виновной в нарушении статьи Уголовного кодекса "Вымогательство в крупном размере" и назначили ей пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее пятерых полицейских из Орска задержали за вымогательство денег у местного жителя.
Видео: Telegram/Московские суды общей юрисдикции
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.