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Вымогавшая деньги у артиста Тарзана женщина осуждена на пять лет

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Женщина требовала от артиста два миллиона рублей.

Таганский суд Москвы приговорил Антонину Саввидес к пяти годам колонии по обвинению в вымогательстве денежных средства у артиста Тарзана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал виновной женщину в вымогательстве двух миллионов рублей у Сергея Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан. Было установлено, что Саввидес и еще одна женщина требовали от Глушко деньги, угрожая распространить информацию, которая якобы способна его опорочить.

Артист обратился в полицию. Одну из вымогательниц задержали при передаче денег в рамках оперативного эксперимента, а подельницу поймали позже.

Саввидес признали виновной в нарушении статьи Уголовного кодекса "Вымогательство в крупном размере" и назначили ей пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее пятерых полицейских из Орска задержали за вымогательство денег у местного жителя.

Видео: Telegram/Московские суды общей юрисдикции

Теги: антонина саввидес, вымогательство, сергей глушко, тарзан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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edinores
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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

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