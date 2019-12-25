Бизнесмен помещен под домашний арест до 4 сентября.

Суд в Казани взял под домашний арест директора фирмы по делу о стрельбе в школе под номером 175. Такое решение приняли представители Советского районного суда в отношении нового фигуранта уголовного дела. Ранее сторона обвинения ходатайствовала о заключении под стражу 42-летнего генерального директора компании "Ваша безопасность" Сергея Иванова. Следствие считает, что действия бизнесмена привели по неосторожности к смерти человека. Уголовное дело против предпринимателя возбуждено 29 июня.

Иванов С. В. не обеспечил исполнение муниципального контракта, заключенного с МБУ, не оказал услуги по обслуживанию системы контроля и управления доступом в МБОУ "Гимназия №175" Советского района. пресс-служба суда

По домашним арестом Иванов будет находиться до 4 сентября. Известно, что его компания выполняла обязательства по контролю за безопасностью в казанской гимназии. Несмотря на это в день трагедии (11 мая) стрелок Ильназ Галявиев смог проникнуть в помещение через главный вход.

Еще одним фигурантом расследования стал инженер "Союза пожарного мониторинга" Марат Зиганшин. Ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Сотрудник занимался техническим обслуживанием, монтажом и ремонтом систем по охранной и пожарной безопасности в школе.

Всех пострадавших при стрельбе в казанской школе детей выписали из больницы.

Фото: Telegram/BAZA