Суд уменьшил цену выкупа исторической фабрики на Васильевском острове в 6,5 раз

Суд в Петербурге снижает цену выкупа фабрики Брусницыных почти до 71 млн рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение, поддержав иск ООО "Кожевенная 30" к территориальному управлению Росимущества. Компания арендует помещения в объекте культурного наследия на Кожевенной линии, 30А — исторической фабрике Брусницыных. В 2023 году арендаторы подали заявку на приватизацию и выкуп помещения по преимущественному праву, однако цена, предложенная Росимуществом, оказалась для них неприемлемой, сообщает ДП.

Изначально, по проекту договора купли-продажи, стоимость объекта составила 436,9 млн руб., что эквивалентно 62,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Однако компания, предоставив альтернативную оценку на сумму 76 млн руб., потребовала пересмотра цены. Судебная экспертиза показала, что оценка Росимущества была недостоверной, и цена была снижена до 71 млн руб., что составляет около 10 тыс. руб. за 1 кв. м — в 6,5 раза меньше запрашиваемой суммы.

Выкупленные площади включают торговый зал, арт-склад, мастерскую, офисы, складские и съемочные помещения, а также выставочные залы. Ожидается, что с завершением строительства жилого комплекса рядом и благоустройства набережной спрос на эти площади возрастет.

Фото: Piter.TV