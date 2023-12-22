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Суд удовлетворил два ходатайства о продлении ареста обвиняемым в теракте в "Крокусе"

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Мера пресечения сегодня может быть продлена еще шестерым фигурантам уголовного дела.

Басманный суд  в российской столице в четверг, 16 мая, удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении ареста до 22 августа обвиняемому в нападении на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" Далерджону Мирзоеву. ранее аналогичная мера была продлена еще одному подозреваемому - Мухаммадсобиру Файзову. Сегодня инстанция также рассмотрит и другие ходатайства следствия, связанные с шестью фигурантами расследования теракта.

Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе".

Фото: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: арест, красногорск, крокус сити холл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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