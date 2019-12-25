Суд удовлетворил 7 исков финского автора Angry Birds к индивидуальным предпринимателям Петербурга

Компания подала иски в связи с тем, что, по ее мнению, ответчики нарушили ее права на товарные знаки. В Арбитражном суде принято к рассмотрению еще 24 подобных иска.

Финская Rovio Entertainment подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 30 исков в связи с тем, что, по мнению этого разработчика компьютерных игр, автора известной Angry Birds, индивидуальные предприниматели и ряд фирм Петербурга нарушили ее исключительные права на товарные знаки.

Как известно, каждый герой Angry Birds запатентован.

Сумма исков – различная. От 10 тысяч рублей до 1,8 млн рублей. Ответчики – преимущественно ИП.

Отметим: ответчиком по самому крупному иску, - это и есть 1,8 млн рублей, остальные исковые требования на порядок ниже, - выступает ООО "Детки". Этот иск по существу пока не рассмотрен.

По данным картотеки "Электронное правосудие", все иски финской компании, - за одним-двумя исключениям, - были поданы еще в конце ноября 2020 года. Все приняты к рассмотрению.

При этом по семи искам, - ответчиками везде выступают ИП, - вынесены решения суда первой инстанции. Они размещены в картотеке, датированы концом января – началом февраля. Дела были рассмотрены в порядке упрощенного производства.

Во всех семи случаях суд полностью или частично удовлетворил требования финской компании. Решение его таково – взыскать "компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак".

В двух случаях требования истца удовлетворены в полном объеме, с предпринимателей взыскано, соответственно, 120 и 180 тысяч рублей. В пяти суд лишь частично удовлетворил исковые требования финской компании, обязав ИП заплатить 30-35 тысяч рублей.

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