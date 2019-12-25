Суд смягчил меру пресечения дочери экс-главы Ростехнадзора Слабикова

Елена и Григорий Слабиковы причастны к крупному хищению.

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения Елене Слабиковой, дочери экс-главы Ростехнадзора. Вместе с Григорием Слабиковым она обвиняется в хищениях более 5 млн рублей, которые должны были перейти строительным фирмам.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, домашний арест Слабиковой заменили на запрет определенных действий до 11 октября. Женщине запрещено покидать место жительства с 22.00 до 8.00, общаться с участниками делопроизводства, кроме адвокатов и членов своей семьи, а также запрещено использовать интернет и почтово-телеграфные услуги. Отмечается, что следователь просил продлить Слабиковой домашний арест, но защита женщины возразила против меры: адвокат пояснил, что обвиняемая не нарушала ранее установленную меру, раскаивается в содеянном и к тому же имеет несовершеннолетнего ребенка и находится на 32-й неделе беременности, нуждаясь в постоянном медицинском наблюдении.

Григорию Слабикову домашний арест продлили.

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Фото: Piter.TV