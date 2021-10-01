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Суд решил выдворить из России блогера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве

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Руслан Бобиев заплатит штраф и отсидит 10 суток под стражей.

Замоскворецкий суд Москвы решил выдворить из России блогера, устроившего вульгарную съемку у храма Василия Блаженного. Инстанция на 10 суток арестовала иностранца, приехавшего в столицу РФ из Таджикистана. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (за неповиновение законному требованию представителя закона).

Суд признал Руслана (по паспорту - Музаффара) виновным и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ.

пресс-служба суда

Напомним, что блогер разместил в социальных сетях фотографию с имитацией полового акта в центре Москвы. Ему помогала россиянка, одетая в куртку с надписью "Полиция". Девушка также будет нести административную ответственность. Ее арестовали на 10 суток.

Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: блогер, замоскворецкий суд, руслан бобиев, храм василия блаженного
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Лента новостей, Происшествия, Тема дня,

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