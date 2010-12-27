Суд продлил сроки ареста фигурантам дела о хищении 18 млн рублей при строительстве школы искусств

Владимир Артеев останется под стражей до 8 января 2018-го. Столько же пробудет под домашним арестом его возможная соучастница Людмила Кочурина.

В Петербурге продолжается следствие по делу о хищении 18 млн рублей при строительстве художественной школы. Речь идет об объекте на Туристской улице: по версии следствия, подрядчики пытались увести часть средств по контракту в личное пользование. Еще в начале октября 2017-го в связи с этой историей были арестованы трое петербуржцев. В их числе основатель ГК "Единые решения" Владимир Артеев и его партнер Людмила Кочурина. Имя третьего участника дела до сих пор не сообщается.

Сегодня, 1 декабря, Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в отношении Владимира Артеева и Людмилы Кочуриной. В связи с обвинением в мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ Артеева оставили под арестом до 8 января 2017. Его возможная соучастница Кочурина пробудет это же время под домашним арестом.

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