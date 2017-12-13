Суд продлил арест мужчине, который с ножом напал на водителя школьного автобуса

Срок продления ареста до 25 марта.

Сегодня, 26 февраля, Невский райсуд Санкт-Петербурга продлил арест гражданина Азербайджана Ализаде Мустафаева, который обвиняется в покушении на убийство водителя школьного автобуса, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ализаде Мустафаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30-ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сроком по 25 марта. Говорится в сообщении пресс-службы

Также суд до 27 марта продлил арест соучастнице по делу Зулфии Саидмуратовой.

Инцидент произошёл 25 декабря в 19.30 на Октябрьской набережной. Водитель Rang Rover решил, что его подрезал автобус, после чего он перегородил путь, заставил шофёра покинуть автобус, нанёс ножевое ранение и скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Расследование происшествия под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.