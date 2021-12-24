Ранее юноша уехал из Москвы в Петербург, но его задержали в Северной столице.

Московский городской суд приговорил к 4 годам колонии студента, осквернившего портрет ветерана в Измайлово. Об этом журналистам рассказали представители столичной прокуратуры. Инстанция наказала подозреваемого, представляющего Российский государственный гуманитарный университет Матвея Юферова по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Молодой человек признан виновным за реабилитацию нацизма с использованием Интернета.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет сроком на пять лет. пресс-служба прокуратуры

Напомним, что ранее государственное обвинение просило назначить 19-летнему юноше наказание в виде лишения свободы на пять лет. Ранее, 25 ноября молодой человек справил нужду прямо на портрет ветерана ВОВ Анатолия Фролова, установленный в парке. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело. Позже юноша пытался скрыться от представителей закона, отправившись в Петербург.

Суд арестовал мать, оставившую детей в овраге в Саратовской области.

Фото и видео: Telegram / СИЛОВИКИ, 112