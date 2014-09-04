Суд прекратил уголовное дело о взрыве на "Адмиралтейских верфях"

Суд уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон.

В четверг, 3 июня, Октябрьский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении мастера Адмиралтейских верфей Сергея Гурцева, передает объединенная пресс-служба судов.

Мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которые повлекли смерть по неосторожности. Напомним, в июне прошлого года специалист не проверил спецодежду сотрудника на защиту от огня и допустил его к работе по газопламенной обработке металлов. Произошла поломка горелки, и смесь ацетилена с воздухом воспламенилась. Рабочий получил ожоги 52% тела, спасти его не удалось. В тот день пострадал второй сотрудник, получивший ожоги 63% тела.

Стороны примерились. Отмечается, что подсудимый возместил причиненный вред.

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Фото: Piter.tv