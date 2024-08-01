Суд повторно рассмотрит дело о мусоровозе, сбившем насмерть пенсионерку на проспекте Культуры

Третьим кассационным судом общей юрисдикции было удовлетворено кассационное представление прокуратуры города.

Прокуратура Петербурга добилась возобновления уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, в котором водитель мусоровоза сбил пожилую женщину в марте прошлого года. Инцидент произошел 3 марта 2023 года у дома № 11, корпус 6 по проспекту Культуры. Водитель мусоровоза сдавал назад во дворе и сбил 83-летнюю пенсионерку. Женщину госпитализировали, но спасти ее не удалось — она скончалась в больнице от полученных травм.

В отношении водителя мусоровоза было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В августе 2023 года Калининский районный суд прекратил уголовное дело за примирением сторон. Однако после этого прокуратура обратилась в кассационный суд с требованием отменить судебное решение, поскольку "объектом преступления является жизнь человека". Третьим кассационным судом общей юрисдикции было удовлетворено кассационное представление прокуратуры города. Постановление Калининского районного суда о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и апелляционное постановление Петербургского городского суда были отменены.

Дело о смертельном ДТП направлено для рассмотрения в Калининский районный суд. Прокуратура продолжает контролировать ход дела.

Ранее прокуратура утвердила обвинение в отношении водителя автобуса, упавшего в Мойку.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга