Суд признал демонтаж Шуваловского дворца на Фонтанке законным

Петербуржцы хотели оспорить в суде решение КГИОП о приспособлении здания для современного использования.

Санкт-Петербургский городской суд признал демонтаж в Шуваловском дворце законным. Ранее активисты обратились с иском в отношении решения КГИОП о строительных работах в объекте культурного наследия федерального значения.

В июне 2019 года Куйбышевский районный суд не удовлетворил требования А.Кононова и А.Капитоновой о признании действий КГИОП незаконными. Дело в том, что в здание на набережной реки Фонтанки, 21 лит.А приспосабливают под музейно-выставочный комплекс. У жителей не было возможности следить за тем, как проходит демонтаж, так как дворец скрыли под строительной сеткой.

В комитет была представлена историко-культурная экспертиза с положительным заключением. Это значит, что проект архитектурных решений соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Физический износ здания составляет 82%. В проекте предусмотрен демонтаж аварийных конструкций Западного хозяйственного флигеля, восстановление лицевой фасадной стены ранее утраченного Поперечного флигеля, перекрытия хозяйственного двора атриумом в уровне 2-го этажа и устройство подземного пространства под бывшим хозяйственным двором.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что здание Главного казначейства отреставрируют за 47 млн рублей.

Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение, ВКонтакте