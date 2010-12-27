Эксперт: Siemens ждет реакции США, рассчитывая сохранить рынок РФ

Упорство немецкого концерна Siemens в деле по поставкам турбин в Крым зависит от реакции Соединенных Штатов - в Siemens могут опасаться, что недостаточное отстаивание своей позиции может "закрыть" американский рынок, при этом в российском рынке концерн заинтересован также. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По мнению главы Ростеха Сергея Чемезова, шансы немецкого концерна Siemens выиграть суд по делу о поставках турбин в Крым малы. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам Чемезова, "Технопромэкспорт" уже предлагал Siemens выкупить турбины, но концерн отказался.



По этому поводу высказался также эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По мнению эксперта, в российских судах у концерна нет шансов на победу, в европейских же дело может принять иной ход событий.



Специалист отметил, что упорство концерна зависит от реакции Соединенных Штатов - в Siemens могут опасаться, что недостаточное отстаивание своей позиции обернется закрытием американского рынка, при этом в российском рынке концерн также заинтересован.

