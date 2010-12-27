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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Сегодня, 22:48
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EvaRaskol

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

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Мера пресечения продлится до 7 августа.

Никулинский районный суд Москвы 8 июня избрал меру пресечения Ивану Голунову. Корреспондент "Медузы" отправлен под домашний арест сроком на два месяца.

Журналисту запретили пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, что вчера в Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. При личном осмотре него обнаружили 4г запрещенного вещества. Журналисту предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им расследованиями.

Фото: Piter.TV

Теги: журналист голунов, суд
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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