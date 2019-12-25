Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука, у которого изъяли 38 млрд рублей

Дело будет возвращено во Владивосток.

Приморский краевой суд отменил заочный арест бывшему депутату Государственной Думы, у которого оперативники изъяли 38 млрд рублей. Речь идет о парламентарии Сергее Сопчуке. Мужчину подозревают в отмывании денежных средств и нелегальном бизнесе (по части 4 статьи 174.1 и статьи 289 УК РФ). Далее материалы расследования отправятся на новое разбирательство во Владивосток, но в ином составе.

Постановление Фрунзенского районного суда отменено, материал направлен в суд первой инстанции на новое рассмотрение, апелляционные жалобы стороны защиты были удовлетворены частично. пресс-служба инстанции

Напомним, что суд Владивостока 26 ноября избрал Сопчуку меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Политик был объявлен в международный розыск. Адвокат подал апелляционную жалобу на постановление. В СК РФ заметили, что подозреваемый принимал участие в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия. Через посредников он предоставил фирме займы на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор по первому в России делу о воре в законе.

Фото: Piter.tv

