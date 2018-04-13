Суд отказался от залога в 3 млн рублей от главного фигуранта "дела МДТ"

Главный подозреваемый по делу останется под арестом еще на 2 месяца.

Появились новые подробности по делу предпринимателя Максима Корнеева, которого обвиняют в хищении 45 млн рублей у государства. Смольнинский райсуд продлил арест 37-летнему бизнесмену на 2 месяца. При этом адвокаты Максима Корнеева, подозреваемого по статье "Мошенничество в особо крупных размерах", предлагали суду залог в 3 млн рублей и просили отправить их клиента под домашний арест.

Напомним, что петербуржца подозревают в хищении средств во время строительства новой сцены Малого драматического театра. Якобы он вместе с сообщниками похитил более 45 млн рублей у федеральной программы "Культура России".

Ранее мы писали, что ФСБ публикует видео задержания фигурантов "дела Театра Европы".