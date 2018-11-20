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Моряк из Кронштадта не отправится на корабле из-за "заминирования" учебного центра ВМФ
Сегодня, 7:30
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lesjasap

Моряк из Кронштадта не отправится на корабле из-за "заминирования" учебного центра ВМФ

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В гарнизонном суде рассмотрели дело нетрезвого петербургского студента.

Жителя Кронштадта оштрафовали на 30 тысяч рублей за сообщение о ложном минировании. Злоумышленник оказался молодым моряком, который учился на электрика в учебном центре ВМФ. По решению 224-го гарнизонного суда, Роман Черноморцев лишен права нести военную службу, поэтому ходовые испытания судна пройдут без телефонного террориста. Ранее ожидалось, что юноша отправится вместе с экипажем на корабле "Петр Моргунов" из Калининграда в Североморск.

Следствие установило, что 21 ноября 2018 года молодой человек вернулся домой пьяным. Его не пустили в казарму в таком состоянии. Предприимчивый юноша позвонил в правоохранительные органы с историей о взрывчатом устройстве на территории учебного центра.

Фото: Piter.tv

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Теги: заминирование, кронштадт, моряк, телефонный терроризм, учебный центр вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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