Смольный облагородит пешеходные переходы на Васильевском острове

К этому обязал Куйбышевский районный суд.

Прокуратура Василеостровского района проверила пешеходные переходы на территории Васильевского острова. На восьми наземных пешеходных переходах отсутствуют ограждения, что не соответствует законам о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты обратились в Куйбышевский районный суд с требованиями обязать комитет по благоустройству города оснастить переходы ограждениями перильного типа. Комитет должен будет установить ограждения на Наличной улице, Новосмоленской набережной и улице Одоевского; на Новосмоленской набережной и улице Беринга; на Малом проспекте В.О. и 16-ой/17-ой линии В.О.; Среднем проспекте В.О. и 2-ой/3-ей линии В.О.; Среднем проспекте В.О. и 16-ой/17-ой линии В.О; а также между домом 28 по 13-ой линии В.О. и домом 21 по 12-ой линии В.О.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Фото: pixabay