Суд арестовал экстрадированного из Румынии члена банды из Петербурга

Стало известно, что Сергея Гуцу, которого экстрадировали из Румынии, оставил под стражей до 24 апреля Выборгский районный суд Петербурга. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов.
Как сообщает СК, в 2009 году Пётр Бобровничий создал банду, в которую вошли Сергей Гуцу, Антон Ильющенко, Дмитрий Абраменко, Михаил Сланина и Феликс Старосельский. Отмечается, что у группировки было огнестрельное оружие. Члены банды в период с февраля по ноябрь убили предпринимателя, совершили три эпизода похищений человека, два вымогательства имущества и денег на общую сумму около 1 млн рублей, а также разбойное нападение.
Ранее в прошлом году суды Петербурга рассмотрели более миллиона дел. По статье о дискредитации российской армии к ответственности привлекли 196 человек, они должны казне 6,7 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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